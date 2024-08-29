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В Монголии пройдет чемпионат мира по баскетболу 3x3 U23

CentralAsia (MNG) -  Мировой тур FIBA 2024 по баскетболу 3x3 продолжается этапом в Монголии, где сильнейшие команды планеты продолжат свой путь к золоту.

Чемпионат мира по баскетболу 3x3 U23 пройдет в Улан-Баторе, Монголия, 11-15 сентября 2024 года.

Монголия не новичок в проведении соревнований сборных 3х3. Страна принимала чемпионат Азии ФИБА 3x3 2017 года, чемпионат мира по баскетболу 3x3 ФИБА U18 2019 года, чемпионат мира 2021 года U23 и Гран-при мира ФИБА 3X3 2023 года Ulaanbaatar Mayor Challenger.

источник: middleasiannews.com

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