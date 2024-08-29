Американская компания Andersen Global дебютирует в Монголии с налоговой фирмой

CentralAsia (MNG) - Компания Andersen Global со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) продолжает укреплять свое присутствие в Азии благодаря присоединению партнерской фирмы Taxand Advisory LLC — компании полного цикла налогового консультирования в Монголии.

Компания Taxand Advisory была основана в 2023 году для предоставления комплексных и независимых налоговых решений отечественным клиентам и иностранным инвесторам. Под руководством управляющего партнера Энхжавхлана (Джека) Цэена фирма предоставляет услуги по корпоративному налоговому консультированию и соблюдению законодательства, налоговому анализу, судебным разбирательствам, трансфертному ценообразованию, НДС и комплексной проверке как для международных, так и для отечественных клиентов.

«Мы гордимся тем, что предоставляем комплексные решения, соответствующие потребностям наших клиентов, используя наш опыт работы на местном рынке», — сказал Джек. «Наше сотрудничество с Andersen Global расширяет ресурсы нашей компании и укрепляет наше видение предоставления бесперебойных услуг клиентам по всей Азии и по всему миру».

Глобальный председатель и генеральный директор Andersen Марк Л. Форсац добавил: «Монголия — это пограничный рынок с огромными запасами полезных ископаемых, и международная торговля быстро расширяется. Наши коллеги помогли создать практику PWC в Монголии, а один из них — бывший руководитель международного налогового отдела налогового органа. Они привносят выдающийся опыт на рынок, который развивается».

Andersen Global — это международная ассоциация юридически самостоятельных, независимых фирм-членов, в которую входят специалисты по налогообложению, праву и оценке со всего мира. Компания Andersen Global, основанная в 2013 году американской фирмой-членом Andersen Tax LLC, в настоящее время насчитывает более 17 000 специалистов по всему миру и представлена ​​в более чем 475 филиалах через свои фирмы-члены и сотрудничающие компании.

источник: middleasiannews.com

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