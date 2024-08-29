экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В посольстве Казахстана в Монголии открылся клуб игры «Тогызкумалак»
// ortcom.kz

CentralAsia (MNG) -  В преддверии V Всемирных игр кочевников в посольстве Казахстана в Монголии при поддержке Федерации «Тогызкумалак» Монголии в Улан-Баторе открылся клуб игры «Тогызкумалак».

В мероприятии приняли участие депутат Великого Государственного Хурала (Парламента) Монголии Бейсен Булан, народный писатель Монголии Султан Таукейулы, президент Федерации тогызкумалак Монголии Нурбек Жыргаулы и игроки в тогызкумалак.

Приглашенные гости с удовольствием отметили, что эта национальная игра широко распространена в аймаке Баян-Өлгий Монголии. Клуб дает возможность жителям Улан-Батора больше узнать об этой игре. Они также выразили свою поддержку инициативе Посольства и Федерации по возрождению и популяризации казахских национальных игр.

Федерация тогызкумалак Монголии была основана в 2014 году. Это первый клуб, официально открытый при поддержке Федерации в городе Улан-Батор.

Тогызкумалак или тогуз кумалак («девять камешков») — семейная игра манкала, в которую играют в Казахстане. Похожие игры существуют и в тюркоязычных странах, например, тогуз коргоол в Киргизии, мангала в Турции, мерэ кёчду в Азербайджане и чакпелек уйгуров. В неё также играют казахское меньшинство Китая и Монголии.

Между этими играми есть небольшая разница в правилах и игровых терминах.

Правила тогызкумалака были кодифицированы в 1949 году Мухтаром Ауэзовым и Калибеком Куанышбаевым. Эти правила стали основой для турниров по сей день.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com