В посольстве Казахстана в Монголии открылся клуб игры «Тогызкумалак»

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CentralAsia (MNG) - В преддверии V Всемирных игр кочевников в посольстве Казахстана в Монголии при поддержке Федерации «Тогызкумалак» Монголии в Улан-Баторе открылся клуб игры «Тогызкумалак».

В мероприятии приняли участие депутат Великого Государственного Хурала (Парламента) Монголии Бейсен Булан, народный писатель Монголии Султан Таукейулы, президент Федерации тогызкумалак Монголии Нурбек Жыргаулы и игроки в тогызкумалак.

Приглашенные гости с удовольствием отметили, что эта национальная игра широко распространена в аймаке Баян-Өлгий Монголии. Клуб дает возможность жителям Улан-Батора больше узнать об этой игре. Они также выразили свою поддержку инициативе Посольства и Федерации по возрождению и популяризации казахских национальных игр.

Федерация тогызкумалак Монголии была основана в 2014 году. Это первый клуб, официально открытый при поддержке Федерации в городе Улан-Батор.

Тогызкумалак или тогуз кумалак («девять камешков») — семейная игра манкала, в которую играют в Казахстане. Похожие игры существуют и в тюркоязычных странах, например, тогуз коргоол в Киргизии, мангала в Турции, мерэ кёчду в Азербайджане и чакпелек уйгуров. В неё также играют казахское меньшинство Китая и Монголии.

Между этими играми есть небольшая разница в правилах и игровых терминах.

Правила тогызкумалака были кодифицированы в 1949 году Мухтаром Ауэзовым и Калибеком Куанышбаевым. Эти правила стали основой для турниров по сей день.

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