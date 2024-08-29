экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольская делегация прибыла в Пхеньян
иллюстративное фото
иллюстративное фото
// niss.gov.mn

CentralAsia (MNG) -  27 августа в Пхеньян самолетом прибыла делегация Монгольской ассоциации по изучению идей чучхе-сонгун во главе с ее председателем-исполнителем Н. Доржсурэном. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Справка:

Чучхе (주체, 主體) — северокорейская национал-коммунистическая государственная идеология, разработанная Ким Ир Сеном (руководителем страны в 1948—1994 годах) в противовес «импортному марксизму». Как полагают историки, основной причиной разработки чучхе было стремление Ким Ир Сена подчеркнуть самостоятельность КНДР от влияния сталинизма и маоизма, а также дать идеологическое обоснование своей личной власти и власти преемников. Конституция КНДР закрепляет руководящую роль чучхе в государственной политике, определяя его как «мировоззрение, в центре которого — человек, и революционные идеи, нацеленные на осуществление самостоятельности народных масс.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com