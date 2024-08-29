Монгольская делегация прибыла в Пхеньян

иллюстративное фото // niss.gov.mn

CentralAsia (MNG) - 27 августа в Пхеньян самолетом прибыла делегация Монгольской ассоциации по изучению идей чучхе-сонгун во главе с ее председателем-исполнителем Н. Доржсурэном. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Справка:

Чучхе (주체, 主體) — северокорейская национал-коммунистическая государственная идеология, разработанная Ким Ир Сеном (руководителем страны в 1948—1994 годах) в противовес «импортному марксизму». Как полагают историки, основной причиной разработки чучхе было стремление Ким Ир Сена подчеркнуть самостоятельность КНДР от влияния сталинизма и маоизма, а также дать идеологическое обоснование своей личной власти и власти преемников. Конституция КНДР закрепляет руководящую роль чучхе в государственной политике, определяя его как «мировоззрение, в центре которого — человек, и революционные идеи, нацеленные на осуществление самостоятельности народных масс.

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