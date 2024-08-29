Посол Вьетнама в Монголии вручил верительные грамоты президенту Хурэлсуху

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Монголии Нгуен Туан Тхань вручил верительные грамоты Президенту Монголии Его Превосходительству Хурэлсуху Ухнаа 28 августа 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента.

Президент Хурэлсух отметил, что в этом году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Социалистической Республикой Вьетнам, и поздравил его с назначением на должность посла в этот исторический год. Глава государства Монголии выразил уверенность, что посол будет активно работать над повышением традиционно дружественных отношений, основанных на Соглашении о дружбе и сотрудничестве между двумя странами, до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, используя безвизовый режим для увеличения обмена людьми, а также обогащая двусторонние отношения экономическим содержанием.

Посол Нгуен Туан Тхань выразил удовлетворение назначением на должность вьетнамского посла в Монголии и выразил благодарность Монголии за ее последовательную поддержку народа Вьетнама в трудные времена. Посол выразил приверженность повышению уровня отношений и сотрудничества между двумя странами, а также расширению сотрудничества во всех секторах, включая торговлю, экономику и образование.

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