Банковский сектор Монголии демонстрирует устойчивый рост

CentralAsia (MNG) - Объем чистых внешних активов банковского сектора Монголии достиг $2,987 млрд

К концу июля 2024 года объем чистых внешних активов банковского сектора Монголии достиг 10,1 трлн тугриков /2,987 млрд долларов США/, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

За этот период объем чистых внутренних активов банков Монголии составил 31,8 трлн тугриков /9,406 млрд долларов США/, продемонстрировав рост на 16,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

При этом общий объем сбережений в монгольских коммерческих банках к концу июля текущего года достиг 20,1 трлн тугриков /5,945 млрд долларов США/.

Примечательно, что сбережения в тугриках продемонстрировали существенный рост, увеличившись на 38,8%, тогда как сбережения в долларах сократились на 8%.

По всей стране действуют 1500 филиалов 11 коммерческих банков, что способствует общему динамизму и расширению банковского сектора Монголии.

источник: middleasiannews.com

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