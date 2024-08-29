Суд освободил Павла Дурова под залог в €5 млн с запретом покидать Францию

CentralAsia (CA) - Парижский суд предъявил обвинения основателю Telegram Павлу Дурову по шести пунктам. В полиции до этого он опрашивался по 12 пунктам, сообщает BFMTV со ссылкой на прокурора.

После предъявления обвинения суд освободил бизнесмена под судебный надзор с залогом в €5 млн и обязательством появляться в полиции два раза в неделю, сообщила прокуратура Парижа. Ему запрещено покидать территорию Франции.

По расследованию в отношении Telegram Павлу Дурову предъявлены обвинения:

В отказе по запросу передавать компетентным органам информацию или документы.

В предоставлении услуг криптографии для обеспечения конфиденциальности без сертифицированного декларирования.

В соучастии в веб-мастеринге онлайн-платформы с целью осуществления незаконных трансакций в организованной группе.

В соучастии в хранении материалов порнографического характера, в том числе с несовершеннолетними.

В соучастии в приобретении, перевозке, хранении, продаже наркотических веществ.

В соучастии в организованном мошенничестве.

Касательного пункта обвинения в соучастии «в веб-мастеринге онлайн-платформы с целью осуществления незаконных трансакций», в пресс-релизе прокуратуры отмечается, что максимальное наказание за это преступление составляет 10 лет лишения свободы и штраф в размере €500 тыс.

В пресс-релизе также сообщается, что администрация Telegram долгое время почти не отвечала на запросы Службы защиты несовершеннолетних (OFMIN). «Другие французские следственные службы и прокуратуры, а также различные партнеры Евроюста, в частности бельгийские, пришли к такому же выводу»,— говорится в пресс-релизе по поводу отказа Telegram от сотрудничества.

После этого подразделение по борьбе с киберпреступностью (JUNALCO) в феврале 2024 года начало расследование о «возможной уголовной ответственности руководителей» Telegram. Судебное расследование по материалам JUNALCO началось 8 июля 2024 года. Оно было поручено подразделению жандармерии по борьбе с киберпреступлениями (C3N) и Национальной таможенной службе по борьбе с мошенничеством (ONAF). Задержан Павел Дуров был 24 августа, когда его частный джет приземлился в аэропорту Ле-Бурже неподалеку от Парижа.