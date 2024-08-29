В Париже открылись Паралимпийские игры-2024. Фото

- Азия и мир, спорт
- 10:14, 29 августа 2024
- Просмотров: 1374 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В центре Парижа прошла официальная церемония открытия Паралимпийских игр-2024, в которой приняли участие более 4000 спортсменов, съехавшихся в Париж из 184 стран и регионов, сообщает «Би-би-си».
Как и открытие основной Олимпиады, церемония впервые в истории современного олимпийского движения проходила не на стадионе или других олимпийских объектах, а прямо в центре столицы Игр.
Открыли церемонию президент Эммануэль Макрон и глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.
Оставляя красно-бело-голубые дымы в цветах французского национального флага, в небе Парижа пронеслись истребители - и команды начали выходить на площадь, как обычно, в алфавитном порядке.
Самой представительной была делегация из Бразилии - более 250 спортсменов. Самой скромной - делегация Мьянмы, из которой приехало трое паралимпийцев.
Пока артисты развлекали толпу на сцене, волонтеры Игр танцевали рядом с паралимпийцами, размахивая национальными флагами.
Французская делегация прибыла на площадь Согласия последней.
К потерявшему при рождении руку французскому певцу Лаки Лав на сцене присоединились артисты в инвалидных креслах.
Затем, когда зазвучал национальный гимн, Обелиск окрасился в цвета французского флага.
В течение следующих полутора недель (по 8 сентября включительно) спортсмены с различными формами инвалидности будут соревноваться в 22 видах спорта.
Атлеты разделены на категории в зависимости от «степени ограничения деятельности, вызванной их нарушениями».
Восемь категорий из 10 — нарушения физические, такие как разная длина ног или отсутствие конечностей.
Оставшиеся две — нарушения зрения и когнитивных функций.