В Париже открылись Паралимпийские игры-2024. Фото

CentralAsia (CA) - В центре Парижа прошла официальная церемония открытия Паралимпийских игр-2024, в которой приняли участие более 4000 спортсменов, съехавшихся в Париж из 184 стран и регионов, сообщает «Би-би-си».

Как и открытие основной Олимпиады, церемония впервые в истории современного олимпийского движения проходила не на стадионе или других олимпийских объектах, а прямо в центре столицы Игр.

Открыли церемонию президент Эммануэль Макрон и глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

Оставляя красно-бело-голубые дымы в цветах французского национального флага, в небе Парижа пронеслись истребители - и команды начали выходить на площадь, как обычно, в алфавитном порядке.

Самой представительной была делегация из Бразилии - более 250 спортсменов. Самой скромной - делегация Мьянмы, из которой приехало трое паралимпийцев.

Пока артисты развлекали толпу на сцене, волонтеры Игр танцевали рядом с паралимпийцами, размахивая национальными флагами.

Французская делегация прибыла на площадь Согласия последней.

К потерявшему при рождении руку французскому певцу Лаки Лав на сцене присоединились артисты в инвалидных креслах.

Затем, когда зазвучал национальный гимн, Обелиск окрасился в цвета французского флага.

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В течение следующих полутора недель (по 8 сентября включительно) спортсмены с различными формами инвалидности будут соревноваться в 22 видах спорта.

Атлеты разделены на категории в зависимости от «степени ограничения деятельности, вызванной их нарушениями».

Восемь категорий из 10 — нарушения физические, такие как разная длина ног или отсутствие конечностей.

Оставшиеся две — нарушения зрения и когнитивных функций.