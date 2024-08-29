В Индии прошел Третий саммит голос Глобального юга

Нарендра Моди (Narendra Modi)

CentralAsia (CA) - 17 августа 2024 года в Индии в виртуальном формате прошел 3-й саммит «Голос Глобального юга» на тему «Расширение возможностей глобального Юга для устойчивого будущего». Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл саммит и провел инаугурационную сессию лидеров. В саммите приняли участие 173 высокопоставленных лица из 123 стран со всего глобального Юга, в том числе 21 глава государства/правительства, 34 министра иностранных дел и 118 министров и заместителей министров.

В своем выступлении на инаугурационной сессии премьер-министр отметил, что Саммит проводится в период большой неопределенности, когда мир сталкивается с негативными последствиями COVID-19, вооруженными конфликтами и проблемами изменения климата, а также продовольственной и энергетической безопасности.

Премьер-министр также объявил о ряде важных инициатив Индии по продвижению ее партнерства в области развития со странами Глобального Юга, включая фонд в размере 2,5 млн долл. США для стимулирования деятельности по содействию торговле, а также фонд в размере 1 млн долл. США для наращивания потенциала в области торговой политики и торговых переговоров.

Индия также будет работать над тем, чтобы сделать доступные и эффективные дженерики доступными для стран Глобального юга, поддержать обучение регуляторов лекарственных средств и поделиться опытом и технологиями в области «натурального земледелия» в сельскохозяйственном секторе. Было отмечено, что Индия вносит вклад в Группу лидеров стимулирования ЦУР для финансирования финансового стресса и развития в странах Глобального юга.

В этом контексте премьер-министр также подчеркнул, что решения напряженности и конфликтов зависят от справедливого и инклюзивного глобального управления, реформы глобальных институтов, приоритеты которых отдают предпочтение решению проблем Глобального юга, при этом развитые страны также выполняют свои обязанности и обязательства. Он отметил, что Саммит будущего в ООН в следующем месяце может стать важной вехой в этом отношении.