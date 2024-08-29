Зеленский заявил о «чрезвычайно сложной» ситуации на Покровском направлении

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «чрезвычайно сложной ситуации» на Покровском направлении в Донецкой области. РФ. Об этом он сказал в видеообращении.

«Самое главное. Фронт. Был доклад главкома. Покровское и другие направления в Донецкой области — чрезвычайно сложно: ключевые российские усилия и наибольшие силы сосредоточены именно там, и очень важна сейчас устойчивость каждого нашего подразделения», — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также доложил об операции украинской армии в Курской области РФ. «Продолжаем увеличивать территорию нашего контроля в определенных районах рядом с границей Украины. Сегодня тоже, как и каждый день, есть пополнение нашего обменного фонда», — заявил президент Украины.

Американский Институт изучения войны (ISW) в сводке 27 августа сообщил, что за последние дни Вооруженные силы РФ достигли ряда тактических успехов на покровском направлении. В частности, аналитики со ссылкой на прокремлевских блогеров пишут, что почти полностью под контроль российских войск перешла Новогродовка, а также начат штурм соседнего Селидово. Оба этих города находятся в непосредственной близости от Покровска — важнейшего логистического узла ВСУ в Донбассе.