В России находятся 630 тыс. нелегальных мигрантов

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CentralAsia (CA) - В России находятся 630 тыс. нелегальных мигрантов, оценивает МВД РФ. Статистику озвучили представители ведомства в ходе совещания правительственной комиссии по миграционной политике под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В основном это нарушители режима пребывания. Однако есть и те, кто совершил два или более административных нарушения или работает на территории РФ незаконно, пояснил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов отметил, что в стране для отслеживания статуса мигранта необходимо создать дополнительную IT-инфраструктуру, однако пока еще нет нормативных документов, которые уточняли бы его параметры.

Правительство РФ планирует с 2025 года запустить реестр контролируемых лиц, чтобы стимулировать нелегалов покидать страну. В базе будут данные тех приезжих, чьи миграционные документы истекли или аннулированы. Также в список будут заносить тех, кто совершил административные правонарушения и подлежит высылке из страны.

«Коммерсантъ» отметил, что число трудовых мигрантов, которые находились в РФ на законных основаниях, в 2023 году не превышало 3,5 млн человек. Большинство из них — приезжие из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Эксперты обратили внимание, что существующие оценки могут сильно разниться и результат зависит от методики подсчета.