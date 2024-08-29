Программа здравоохранения будет восстановлена ​​в общеобразовательной программе Монголии

CentralAsia (MNG) - В преддверии нового учебного года 2024-2025 Министерство образования Монголии обновляет национальную учебную программу средних школ.

Рассматривая медицинское образование как важнейшую часть реформы образования, Министерство намерено реализовать политику по восстановлению программы здравоохранения в общеобразовательной программе с учетом возраста учащихся в качестве базового образования для здорового образа жизни и подготовки профессиональных учителей.

Министр образования Монголии Наранбаяр Пурэвсурэн назначил г-жу Цэцэгбал Очирсуурь, врача с 15-летним опытом работы и 5-летним опытом управления учреждениями здравоохранения, на должность внештатного советника министра по вопросам медицинского образования.

Хотя с прошлого года в общеобразовательных школах появились психологи для учащихся, им было трудно работать с детьми из-за отсутствия специальной подготовки.

Кроме того, Министерство образования совместно с Министерством здравоохранения Монголии планирует привлекать детей шестилетнего возраста к профилактическим стоматологическим, офтальмологическим и сердечно-сосудистым осмотрам.

источник: middleasiannews.com

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