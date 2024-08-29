Стартовал 81-й Венецианский кинофестиваль. Кто будет бороться за «Золотого льва» в этом году?

CentralAsia (KZ) - Вечером 28 августа на итальянском острове Лидо стартовал 81-й Венецианский кинофестиваль, который продлится до 7 сентября.

В этом году кинофестиваль откроется комедийным хоррором «Битлджус Битлджус» Тима Бёртона. В продолжении мистической комедии 1988 года снимались Вайнона Райдер, Моника Беллуччи, Майкл Китон, Дженна Ортега и другие.

Венецианский кинофестиваль является старейшим международным кинофестивалем, проводящимся с 1932 года в Венеции на острове Лидо. С 1934 года кинофестиваль проводится ежегодно (за исключением 1943-1945 и 1973-1978) во второй половине года, чаще в августе-сентябре.

Наряду с «Золотой пальмовой ветвью» Канн, венецианский «Золотой лев» входит в число самых престижных наград в кинематографии. Помимо «Золотого льва», в рамках Венецианского кинофестиваля жюри вручает специальный приз — имени Луиджи Де Лаурентиса. На него номинируют лучшие дебютные работы.

В этом году австралийский режиссер и американская актриса Сигурни Уивер удостоились «Золотого льва» за вклад в кинематограф, а победители кинофестиваля будут определены при завершении киносмотров.

В этом году жюри возглавит французская актриса Изабель Юппер. Вместе с ней оценивать фильмы будут американский режиссер Джеймс Грэй, британский режиссер Эндрю Хэй, польский режиссер Агнешка Холланд, бразильский режиссер Клебер Мендонса Филью, мавританский режиссер Абдеррахман Сиссако, итальянский режиссер Джузеппе Торнаторе, немецкий режиссер Джулия фон Хайнц и китайская актриса Чжан Цзыи.

Конкурсная программа 81-го Венецианского кинофестиваля разделится на две секции: основную и «Горизонты». В «Горизонтах» участвуют игровые и документальные фильмы, представляющие новые тенденции в развитии кинематографа.

В этом году в рамках основной программы заявлена 21 картина, а в «Горизонты» войдут 10 киноработ.

В основной программе участвуют:

- «Бруталист» (режиссер Брэди Корбет);

- «Комната по соседству» (режиссер Педро Альмодовар);

- «Горная невеста» (режиссер Маура Дельперо);

- «Сицилийские письма» (режиссер Фабио Грассадония и Антонио Пьяцца);

- «Квир» (режиссер Лука Гуаданьино);

- «Любовь» (режиссер Даг Йохан Хеугеруд);

- «Апрель» (режиссер Деа Кулумбегашвили);

- «Орден» (режиссер Джастин Курзель);

- «Мария» (режиссер Пабло Ларраин);

- «Три подруги» (режиссер Эммануэль Муре);

- «Убейте жокея» (режиссер Луис Ортега);

- «Джокер: Безумие на двоих» (режиссер Тодд Филлипс);

- «Малышка» (режиссер Халина Рейн);

- «Я все еще здесь» (режиссер Вальтер Саллес);

- «Дива будущего» (режиссер Джулия Луиза Штайгервальт);

- «Урожай» (режиссер Афина Рахель Цангари);

- «Молодость (Возвращение домой)» (режиссер Ван Бин);

- «Глаза незнакомца» (режиссер Йео Сью Хуа);

- «Поле боя» (режиссер Джанни Амелио);

- «И дети после них» (режиссер Зоран и Людовик Букерма);

- «Тихий сын» (режиссер Дельфин и Мюриэль Кулен).

В рамках программы «Горизонты»:

- «Ноностанте» (режиссер Валерио Мастандреа);

- фильм открытия — «Тихая жизнь» (режиссер Александрос Авранас);

- «Моя неразлучная» (режиссер Анн-Софи Байи);

- «Айша» (режиссер Мехди Барсауи);

- «Счастливых праздников» (режиссер Скандар Копти);

- «Фамилия» / «Familia» (режиссер Франческо Костабиле);

- «Один из тех дней, когда умирает Хемме» (режиссер Мурат Фиратоглу);

- «Знакомое прикосновение» (режиссер Сара Фридланд);

- «Марко» (режиссер Джон Гарраньо, Айтор Арреги);

- «Карисса» (режиссер Джейсон Джейкобс, Девон Дельмар).

Фотографии с красной дорожки кинофестиваля:

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