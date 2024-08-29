ФБР: Стрелявший в Трампа месяц выбирал место для покушения

CentralAsia (CA) - Федеральное бюро расследований (ФБР) считает, что 20-летний стрелок Томас Мэттью Крукс, пытавшийся убить кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в июле, в течение нескольких месяцев выбирал, где устроить нападение. Об этом, как сообщает 28 августа Reuters, заявил представитель ФБР Кевин Роджек на брифинге для журналистов.

По данным бюро, Томас Крукс более 60 раз искал информацию о Дональде Трампе и его тогдашнем сопернике, демократе Джо Байдене. По словам Роджека, стрелок продолжительное время рассматривал различные мероприятия как потенциальные места для нападения.

Сотрудник ФБР рассказал, что Крукс искал в интернете информацию о предвыборных мероприятиях Трампа еще в сентябре 2023 года, а в апреле 2024-го начал искать сведения о предвыборных мероприятиях Трампа и Байдена недалеко от своего дома в западной Пенсильвании. В том числе Крукс искал данные о съездах Республиканской и Демократической партий, посвященных выдвижению кандидатов в президенты.

По словам сотрудника ФБР, Крукс «сфокусировался» на митинге Трампа в городе Батлер, когда о нем объявили в начале июля, «и рассматривал его как объект для нападения». Крукс зарегистрировался как участник митинга примерно за неделю до покушения.

В ФБР заявили, что «смогли понять образ мыслей» Томаса Крукса, но по-прежнему не знают, что побудило его попытаться убить Трампа 13 июля.

ФБР расследует стрельбу на митинге в Батлере как покушение на убийство и как возможный акт внутреннего терроризма. Представители ФБР считают, что Томас Мэттью Крукс действовал в одиночку. Агенты ФБР не смогли найти свидетельств, что Крукс сотрудничал с другими людьми или что к покушению его привлекло иностранное государство.

Директор ФБР Кристофер Рэй сообщил в июле, что Томас Крукс за неделю до покушения искал в интернете информацию о том, на каком расстоянии находился Ли Харви Освальд, когда застрелил 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Участники расследования также установили, что Крукс искал в сети сведения о массовых убийствах, самодельных взрывных устройствах и о попытке убийства премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае 2024 года. По данным ФБР, Крукс, оставивший в своей машине несколько взрывных устройств, искал в интернете информацию о компонентах бомб еще в 2019 году.