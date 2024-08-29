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Пик Нурсултан не планируют переименовывать

CentralAsia (KZ) -  Предложение о переименовании пика Нурсултан в ономастическую комиссию Алматинской области не поступало, сообщило управление по развитию языков Алматинской области в ответ на запрос “Власти”.

Первое название пика - Малоалматинский. 11 июля 1935 года после первой комсомольской альпиниады он был переименован в пик Комсомола. В 1998 году у пика появилось новое имя - в честь президента страны Нурсултана Назарбаева.

Горная вершина находится на северном склоне Тянь-Шаньского хребта Заилийского Алатау. Его высота более 4 тысяч метров над уровнем моря.

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