Президент Южной Кореи заявил об эпидемии цифровой сексуальной преступности в стране

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CentralAsia (CA) - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал «искоренить эпидемию цифровой сексуальной преступности» в стране, сообщает «Би-би-си».

«В последнее время в социальных сетях быстро распространяются дипфейковые видеоролики, нацеленные на неопределённое количество людей. Жертвами часто становятся несовершеннолетние, а преступниками в основном являются подростки», – заявил президент Юн Сок Ёль на заседании кабинета министров.

Сообщается, что на прошлой неделе журналисты корейского издания Hankyoreh обнаружили Telegram-канал с 227 тысячами подписчиков, в котором пользователи могли заказать через Telegram-бот дипфейки, созданные из фотографий реальных женщин. Первые два дипфейка предлагают бесплатно, каждый следующий стоит 0,49 доллара. Канал давал возможность загрузить изображение любой женщины.

Журналисты обнаружили также другие Telegram-каналы, собирающие дипфейки женщин разных профессий – спортсменок, преподавателей, работников медицинской сферы, военнослужащих, а также девушек-студенток университетов и школьниц.

После публикации расследования профсоюз учителей и работников образования Южной Кореи попросил Министерство образования провести расследование. Этого же от Минобороны потребовал корейский Центр защиты прав военнослужащих.

«Преступники использовали фотографии солдат-женщин в форме для использования их исключительно в качестве сексуализированных объектов», – отметили в заявлении правозащитники.

Telegram не единственная платформа, которую использовали злоумышленники: доступ к закрытому каналу корейские журналисты получили через X, а фотографии для дипфейков пользователи чаще все брали из Instagram. Однако именно у Telegram в Корее репутация платформы для сексуализированных преступлений.

В 2020 году создатель одной из сетей подобных Telegram-каналов был приговорён к 40 годам тюремного заключения. Полиция Сеула заявляла о 74 жертвах сексуализированного насилия и шантажа, 16 из которых были несовершеннолетними.