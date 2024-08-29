Институт Монтань публикует доклад о геополитическом влиянии Казахстана как региональной державы

CentralAsia (KZ) - Институт Монтань, ведущий независимый аналитический центр, базирующийся в Париже, выпустил новый доклад в рамках своей летней серии «В поисках региональных держав» под названием «В тени Саудовской Аравии и Казахстана», который освещает геополитические роли и дипломатические стратегии Саудовской Аравии и Казахстана как влиятельных региональных держав в современном глобальном контексте.

Доклад представляет собой глубокий анализ того, как эти две страны, несмотря на различия в региональном контексте, управляют сложными динамиками международных отношений, чтобы утверждать свое влияние на мировой арене.

Казахстан: Стратегическая региональная держава с глобальными амбициями

Автором доклада является Мишель Дюкло, старший эксперт резидент института, который выделяет уникальное положение Казахстана как ведущей державы в Центральной Азии, подчеркнутое его значительными экономическими ресурсами и стратегическим географическим расположением. Казахстан, девятая по величине страна в мире по территории, играет ключевую роль в регионе, обеспечивая 50% ВВП Центральной Азии. Страна обладает значительными запасами природных ресурсов, включая нефть, уголь, уран и различные металлы, которые имеют решающее значение для ее экономического влияния, особенно в области энергоснабжения Европы и других регионов.

Признавая свои возможности, выходящие за рамки региональных амбиций, Казахстан активно участвует в глобальной дипломатии. В докладе подчеркиваются инициативы Казахстана в таких областях, как нераспространение ядерного оружия и управление гражданской ядерной энергетикой, что подтверждает его статус крупнейшего в мире производителя урана. Примечательно, что Казахстан также взял на себя роль посредника в международных конфликтах, включая Астанинский процесс по Сирии и недавние переговоры между Арменией и Азербайджаном.

Дипломатические усилия Казахстана распространяются и на глобальные экологические и климатические вопросы, что подтверждается его сотрудничеством с Францией в запуске Саммита «Один Водный Саммит» в этом году. Кроме того, Казахстан признан за продвижение межрелигиозного диалога, в частности, через регулярный съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Согласно докладу, Казахстан, в котором проживает более 140 этнических групп, добился значительных успехов в построении сплоченной национальной идентичности, которая включает этническое многообразие и мультиконфессиональность. Политически Казахстан прошел через значительные изменения, особенно после избрания президента Касым-Жомарта Токаева, который с 2019 года реализует амбициозные реформы.

Экономически Казахстан стремится снизить свою зависимость от России, задача, которая стала более актуальной в связи с геополитическими изменениями после российского вторжения в Украину. В докладе подчеркиваются усилия Казахстана по диверсификации своей экономики, включая развитие Международного финансового центра «Астана» и амбиции стать центром международных финансов, технологий и добычи криптовалют.

Смотря в будущее, Казахстан стремится к переходу на зеленую экономику, что закреплено в его Стратегии-2050. Страна нацелена на снижение энергоемкости своей экономики и значительное увеличение доли возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе к 2050 году.

В заключение доклад Института Монтань позиционирует Казахстан как восходящую региональную державу с значительным региональным влиянием и глобальными амбициями. Стратегические инициативы Казахстана, наряду с его усилиями по управлению сложными отношениями с мощными соседями, такими как Россия и Китай, подчеркивают его потенциал играть важную роль в формировании будущего глобального геополитического ландшафта.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения