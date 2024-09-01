В леднике Гималаев ученые обнаружили более 1,7 тысяч вирусов, им более 41 тысяч лет

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CentralAsia (CA) - Ученые исследовали кусок льда из Гималаев и обнаружили в нем сохранившиеся геномы 1705 видов вирусов. Им более 41 тысяч лет. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Nature Geoscience, пишет Popular Science.

Ученые исследовали образец из ледника Гулия на Тибетском плато, расположенном на высоте более 6 километров. В нем содержалось примерно в 50 раз больше информации о вирусах, чем ученые когда-либо получали из ледников.

Вирусы, полученные из ядра ледника Гулии, принадлежат к группе прокариот. То есть, они заражают бактерии и археи, а не людей, животных или растения.

«Такие данные являются основополагающими для того, чтобы задавать какие-либо вопросы о том, как выглядела Земля раньше. Сбор этих 1700 геномов теперь позволяет ученым, которые проводят ледниковые работы в других местах, раскрывать истории, которые, так сказать, находятся в этих морозильниках», – объяснил соавтор исследования микробиолог Мэтью Салливан.

Ученые «вытащили» всю ДНК, которую смогли, из 9 участков ледового ядра длиной 310 метров. Каждая из них представляет разный временной горизонт и кульминационный период.

Самому младшему образцу всего 160 лет, тогда как самому старому – более 41 тысячи лет.

Взяв ДНК из каждого образца в массе они использовали метагеномный анализ, чтобы выбрать как можно больше отдельных штаммов вируса из полученного генетического супа.

Ученые обнаружили, что вирусное сообщество существенно отличалось в зависимости от климатических условий, зафиксированных на каждой глубине и времени пребывания в ядре льда.

В холодные периоды в прошлом нашей планеты вирусы из ледника Гулия возвращалась к подобному, хотя и не идентичному составу. В то время как каждое потепление придавало совершенно новую совокупность видов вирусов.

Самая разнообразная и уникальная смесь микробов возникла примерно 11,5 тысяч лет назад, когда на Земле завершался последний ледниковый период. Это свидетельствует о том, как тесновато соединены меж собой климат и бактерии.

Ученые сравнили образцы с известными вирусами. Они обнаружили, что более 70% собранных из ледяного ядра образцов уникальны для ледника Гулия. Их никогда раньше не находили на Земле.

Лишь 12% от общего количества вирусов известны вне Азии.

Но незначительная доля – менее 1% – задокументирована в неледниковых средах.

Ученые убеждены, что лучшее понимание древних замороженных вирусов может помочь спрогнозировать наше будущее.

«Наличие такого геномного ресурса является ключом к информированию наших возможностей моделирования», – отметил Мэтью Салливан.