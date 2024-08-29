Бывший замглавы Минобороны России Попов задержан по подозрению в хищениях в «Патриоте»

Павел Попов

CentralAsia (CA) - В отношении бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год Попов, «отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым».

СК утверждает, что за счет парка «Патриот» Попов «организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок». Следствие также считает, что генерал «принуждал» руководителей коммерческих компаний, у которых были контракты с парком, «выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их». Кроме того, за счет парка Попов «продолжил обеспечивать техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров».

«В ходе следственных действий установлено, что помимо указанного участка с домами в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость этих объектов составляет более 500 млн рублей. Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела», — заявили в СК.

ТАСС пишет, что Попов задержан.

Павел Попов находился в должности замминистра обороны РФ с 7 ноября 2013 года. Курировал вопросы создания Национального центра управления обороной России. Освобожден от должности 17 июня 2024 года. Почти весь этот период министерство возглавлял Сергей Шойгу (с ноября 2012 года по май 2024-го). В 2008–2013 годах Попов работал замглавы МЧС ( Шойгу руководил министерством в 1994–2012 годах).

Новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов 17 июня провел встречу с уволенными заместителями, в том числе с Павлом Поповым, и поблагодарил их за работу.

Павел Попов — третий бывший заместитель министра обороны, задержанный за последние месяцы. Тимур Иванов был арестован в апреле по делу о взятке на 1,2 млрд руб. Генерал армии Дмитрий Булгаков был арестован в июле по делу о мошенничестве в особо крупном размере.