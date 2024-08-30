Монгольская спортсменка завоевала первое золото на Паралимпиаде в Париже

CentralAsia (MNG) - Монгольская паратхэквондистка СУРЭНЖАВ Уламбаяр выиграла золотую медаль на Паралимпиаде в Париже.

В первый день Паралимпийских игр в Париже член сборной Монголии СУРЭНЖАВ Уламбаяр (52 кг) завоевала золотую медаль по паратхэквондо.

В поединке за золото Сурэнжав выиграла у спортсменки из Ирана Зары Рахими.

В матче за третье место грузинская параспортсменка, по решению судей, одержала победу над соперницей из Египта.

Она первая спортсменка из Монголии, выигравшая медаль на Паралимпийских играх.

Сурэнжав родилась в сомоне Тосонцэнгэл аймака Завхан в 2000 году. Ей 24 года.

Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. В Играх участвуют 12 параатлетов в шести видов спорта.

Пусть имя Монголии вечно звучит в олимпийском мире. Желаем нашим паралимпийцам огромного успеха.

источник: middleasiannews.com

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