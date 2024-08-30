Научный дайджест: сколько денег нужно для счастья?

CentralAsia (MNG) - В среднем монголам для счастья нужно зарабатывать 37 тысяч 629 долларов США в год, показало исследование австралийской валютной торговой фирмы S Money.

Таким образом, глядя на ранжированный список из 173 стран, можно предположить, что в Монголии можно жить счастливо с годовым доходом не менее 37 тысяч 629 долларов США или почти 126 миллионов тугриков по последнему обменному курсу.

Таким образом, если учитывать только фиксированный доход, вы можете жить счастливо с ежемесячной зарплатой в 10 миллионов тугриков.

У северного соседа, России, эти цифры составляют $17 851, или почти 59 миллионов тугриков по последнему обменному курсу. У южного соседа, Китая - $62 421, что почти вдвое больше, чем у Монголии.

В Албании почти как в России — 17 945 долларов.

Иран — страна с самой высокой ценой счастья. Было подсчитано, что страна может жить счастливо с годовым доходом в 239 700 долларов США.

А вот в африканской стране Сьерра-Леоне для счастья достаточно минимального дохода в 8658 долларов США в год.

В Финляндии, которая семь лет подряд признается самой счастливой страной в мире, этот показатель составляет 94 тысячи 177 долларов США.

Страны Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан не были включены в этот рейтинг.

Справка: S Money — служба обмена валют, которая позволяет клиентам покупать иностранную валюту онлайн по самым выгодным обменным курсам.

источник: middleasiannews.com

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