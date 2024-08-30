ОБСЕ помогает своей стране-члену Монголии бороться с отмыванием денег

CentralAsia (MNG) - Борьба с коррупцией, отмыванием денег и изменением климата стали главными темами визита в Монголию Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ

Координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ (БКЭЭД) посол Бакыт Джусупов завершил свой первый визит в Монголию 28 августа. В ходе своего визита он встретился с официальными лицами по всей стране, чтобы обсудить возможности для расширения сотрудничества в области экологической и экономической безопасности.

Вопросы надлежащего экономического управления, борьбы с коррупцией и отмыванием денег с использованием виртуальных активов были в центре внимания встреч с должностными лицами Независимого органа по борьбе с коррупцией (IAAC), Банка Монголии (Центрального банка), Подразделения финансовой разведки Банка Монголии, Министерства юстиции и внутренних дел и Генеральной прокуратуры.

Он также встретился с должностными лицами Министерства охраны окружающей среды и энергетики и Национального лесного агентства для обсуждения сотрудничества в области изменения климата, управления водными ресурсами, снижения риска стихийных бедствий и борьбы с лесными пожарами, а также с представителями Министерства иностранных дел, отметив высокий уровень энтузиазма и готовности монгольских коллег расширять сотрудничество с ОБСЕ в экономическом и экологическом измерении.

ОБСЕ также тесно сотрудничала с Монголией в области изменения климата и снижения риска лесных пожаров. В 2015 году в партнерстве с Глобальным центром мониторинга пожаров (GFMC) БКЭЭД оказало поддержку Монголии в создании Регионального ресурсного центра по управлению пожарами в Центральной Азии в Национальном университете Монголии в Улан-Баторе.

Помимо бесед об укреплении сотрудничества в экономической и экологической сферах, посол Джусупов использовал свой визит для открытия вводного семинара БКЭЭД по борьбе с отмыванием денег с использованием виртуальных активов и финансов на основе блокчейна. Двухдневный семинар, который прошел в Улан-Баторе 27 и 28 августа, объединил 29 представителей соответствующих ведомств со всей страны.

В ходе семинара участники были ознакомлены с основами технологии блокчейн, процессами соответствия в финансах на основе блокчейна, аналитикой блокчейна, отслеживанием транзакций в блокчейнах, а также с нормативно-правовой базой. Посол Джусупов подчеркнул высокий уровень интереса и вовлеченности в семинары, отметив, что это одновременно обнадеживает и свидетельствует о важности, которую коллективно придают решению проблем безопасности и экономического управления, связанных с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.

«Борьба с отмыванием денег, особенно с использованием виртуальных активов и криптовалют, является ключевым приоритетом для ОБСЕ. Крайне важно, чтобы мы продолжали концентрироваться на создании всеобъемлющих национальных и международных правовых рамок, укреплении сотрудничества между правоохранительными органами и внедрении эффективных режимов надзора. «Эти усилия имеют решающее значение для сохранения целостности наших финансовых систем и защиты нашей экономики от угроз, создаваемых незаконной деятельностью», — сказал посол Джусупов в своем вступительном слове. «Успех этого проекта в Монголии будет не только способствовать национальным усилиям, но и дополнит региональные и международные усилия по борьбе с отмыванием денег посредством использования виртуальных активов», — добавил он.

Азжаргал Гаваасурэн, заместитель директора и ответственный комиссар IAAC, принял участие в двухдневном семинаре и отметил ценность семинара в свете быстро развивающихся технологий.

«Криптовалюты выводят нас на новый уровень, и понимание этих инструментов необходимо, поскольку технологии стремительно развиваются. Вот почему семинар ОБСЕ так важен для нас», — сказал Азжаргал.

Обучение является частью внебюджетного проекта под руководством ОБСЕ «Инновационные политические решения для снижения рисков отмывания денег, связанных с виртуальными активами», финансируемого Германией, Польшей, Румынией, Великобританией и США. Проект поддерживает государства-участники ОБСЕ в наращивании национального потенциала для снижения уголовных рисков, связанных с виртуальными активами и криптовалютами.

источник: middleasiannews.com

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