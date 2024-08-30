Ученые из 11 стран съехались на конференцию по исследованию монгольского буддизма

CentralAsia (MNG) - Международная конференция на тему «Изучение монгольского буддизма» прошла 26-28 августа 2024 года в Улан-Баторе, Монголия. В конференции приняли участие 67 ученых и исследователей из 11 стран, включая включая Монголию, Америку, Китай, Корею, Индию, Польшу, Венгрию, Швейцарию, Японию, Таиланд и Россию. Об этом сообщила пресс-служба МГУ.

Монгольский государственный университет (МГУ) дважды в год проводит научную конференцию по религиоведению, а в этом году университет расширил ее до международного масштаба, организовав ее совместно с монастырем Гандантегчинлен, центром буддизма в Монголии, и Международной ассоциацией монголоведения.

Целью международной конференции было расширение сотрудничества ученых, изучающих монгольский буддизм, обмен и популяризация последних результатов исследований, поддержка академического обмена, определение текущего состояния и обсуждение проблем, стоящих перед этой областью.

Участники конференции провели четыре сессии, на которых обсуждались различные исследования, связанные с монгольским буддизмом, включая буддийские знания и оригинальные писания Монголии, историю монгольского буддизма, воплощения, буддийских мудрецов, храмы, ритуалы, текущую ситуацию и тенденции, отношения между монгольской религией и политикой, право и международные отношения.

«Монгольские и международные ученые представили на конференции результаты своих последних исследований. Кроме того, академическое сотрудничество расширяется, поскольку в конференции приняли участие представители более 20 научных институтов. Более того, конференция имеет большое значение для популяризации исследований монгольских ученых на международном уровне. На конференции был поднят вопрос о дальнейшем развитии исследований буддизма и его философии современными учеными», — отметила профессор кафедры философии и религиоведения МГУ ЯНЖИНСУРЭН Содомдорж.

В своей презентации профессор Янжинсурэн выдвинула предложение оцифровать сутры и документы, связанные с изучением монгольского буддизма, и сделать их доступными для международных ученых. Поскольку иностранные исследователи и ученые должны посещать Монголию для изучения монгольских сутр и других источников, международные ученые высоко оценили это предложение.

источник: middleasiannews.com

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