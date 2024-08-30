Upstream Online: Монголия будет бороться с дефицитом энергии без «дешевого» российского газа

Мария Захарова // AP/SCANPIX

CentralAsia (MNG) - Страна является ключевым транзитным маршрутом для нового трубопровода Россия-Китай, но российский газ может поступить слишком поздно, и Монголия уже не будет в нем нуждаться.

Монголия разработала план по ликвидации дефицита энергии к концу 2028 года, задолго до того, как в страну, предположительно, наконец начнет поступать дешевый российский газ.

Эта страна, не имеющая выхода к морю, является ключевым транзитным маршрутом поставок российского газа в Китай и по ее территории протянется почти 1000 километров запланированного трубопровода «Сила Сибири-2». Проект мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год призван помочь восполнить объемы, потерянные после того, как Россия практически прекратила экспорт трубопроводного газа в Европу в 2022 году из-за вторжения в Украину.

Российский государственный газовый гигант «Газпром» и российское правительство неоднократно заверяли, что переговоры с Китаем и Монголией по маршруту газопровода «Сила Сибири 2» и условиям поставок газа продолжаются.

В Москве внимательно следят за поддержкой Монголией строительства трубопровода.

Окончательное одобрение парламентом Монголии на этой неделе предложенного правительством пятилетнего плана развития, исключающего любые поставки газа с проекта «Сила Сибири 2», означает, что стране придется полагаться на уголь, гидроэнергетику и возобновляемые источники энергии для устранения дефицита энергии, согласно копии плана, доступной на веб-сайте парламента.

Согласно плану развития, до конца 2028 года планируется построить две гидроэлектростанции общей мощностью 400 мегаватт и одну угольную электростанцию ​​мощностью 450 МВт, чтобы удовлетворить растущие потребности страны и ее столицы Улан-Батора в энергии, где зимой потребление энергии превышает доступное предложение примерно на треть.

В плане говорится, что помимо предлагаемых новых электростанций энергетическая политика Монголии будет также сосредоточена на возобновляемых источниках энергии – ветре и солнце.

Согласно утвержденному документу, страна, по оценкам, обладает конечной мощностью для производства 2600 гигаватт возобновляемой энергии, что потенциально может покрыть ее потребности в энергии и обеспечить возможность экспорта электроэнергии в соседние страны.

Однако Москва, судя по всему, закрыла глаза на одобренный план.

«Если изначально монгольские партнеры хотели ограничиться ролью транзитера [российского газа], то теперь они рассматривают возможность использования дешевого трубопроводного газа для развития собственной экономики, промышленности и инфраструктуры», — цитирует московское информационное агентство «Интерфакс» представителя МИД России Марию Захарову.Она добавила, что «Сила Сибири-2» находится «на высокой степени готовности», а начало строительства трубопровода возможно сразу после согласования ценовых условий и объемов поставок с Китаем.

«Соответствующие переговоры ведутся между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией», — сообщила Захарова.

Ведущий российский аналитик по нефти и газу Михаил Крутихин заявил, что, несмотря на оптимистичные заявления в Москве, «Газпром» недавно сместил фокус своих усилий с проекта «Сила Сибири 2» на неотложную разведку и разработку новых активов в Восточной Сибири, чтобы обеспечить поставку большего количества газа в свой первый действующий трубопровод в Китай — «Сила Сибири 1».

Изменение фокуса последовало за переоценкой запасов на двух газовых месторождениях компании в Восточной Сибири, Чаяндинском и Ковыктинском, которая показала, что их может быть недостаточно для обеспечения контрактных поставок в объеме 38 млрд куб. м в год в долгосрочной перспективе.

автор: Владимир Афанасьев

перевод: Татар С.Майдар

источник: Upstream Online

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