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3 сентября Путин посетит Монголию с официальным визитом

CentralAsia (MNG) -  По приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа 3 сентября Владимир Путин посетит с официальным визитом Монголию для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

В ходе переговоров главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

Планируется подписание ряда двусторонних документов.

Предусмотрены также беседы Владимира Путина с Председателем Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Амарбаясгаланом Дашзэгвем и Премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнем Лувсаннамсраем.

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