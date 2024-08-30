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Международный кинофестиваль UBIFF в Улан-Баторе пройдет в октябре

CentralAsia (MNG) -  16-й Улан-Баторский международный кинофестиваль (UBIFF), инициированный Департаментом культуры и искусств города Улан-Батора и проводимый под эгидой мэра Улан-Батора, пройдет с 16 по 22 октября 2024 года. Организаторами фестиваля выступят Совет по делам искусств Монголии, Монгольский национальный совет по кинематографии (MNFC) и компания Nomadia Pictures.

Цель UBIFF — продвижение искусства кино в Монголии, знакомство монгольской аудитории с фильмами, получившими признание на престижных международных фестивалях, и укрепление международного сотрудничества между кинематографистами. На фестивале будет представлено несколько ключевых секций, включая фильм открытия, конкурс монгольских фильмов, международные показы документальных и художественных фильмов, показы для молодежи и детей, а также обучение.

Фильм-открытие, мировая премьера которого состоится на фестивале, будет показан организаторам, режиссерам и продюсерам международных кинофестивалей, а также будут предоставлены полные права на публичный показ.

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