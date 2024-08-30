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Ночью ПВО сбила 18 украинских беспилотников над Россией
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В течение прошедшей ночи пресечены попытки Украины совершить атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщает 30 августа пресс-служба Министерства обороны России.

Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Брянской области, четыре – над Калужской областью, два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и один – над Белгородской областью.

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