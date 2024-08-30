В Японии из-за тайфуна «Шаньшань» погибли четыре человека, 104 пострадали

CentralAsia (CA) - Один из самых сильных за последнее десятилетие тайфун «Шаньшань» продолжает продвигаться в северо-восточном направлении японского острова Кюсю.

Вызванные им оползни и обрушения крыш привели к гибели по меньшей мере четырех человек, 104 человека получили ранения, двое числятся пропавшими без вести.

За последние сутки тайфун несколько ослаб, однако порывы ветра достигали 126 км/ч.

The Japan Times отмечает, что из-за урагана серьезно пострадали авиаперевозки. В Японии полностью закрылись региональные аэропорты. По оценкам NHK, всего по стране было отменено более 630 рейсов.

Синоптики предупредили, что по суше «Шаньшань» движется медленно, это значит, что тропический шторм может вновь набрать силу и принести с собой еще более сильные дожди. Агентство по борьбе со стихийными бедствиями распространило рекомендации о необходимости эвакуироваться жителям префектуры Кагосима на острове Кюсю. BBC пишет, что распоряжение затронет 56 тыс. человек. В начале недели еще 810 тыс. жителей центральной префектуры Сидзуока на главном острове Хонсю получили рекомендацию временно покинуть свои дома.