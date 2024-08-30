Бывшая невестка Назарбаева осуждена на 12 лет за похищение человека

CentralAsia (KZ) - Суд в Алматы приговорил к 12 годам лишения свободы бывшую жену племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Гульмиру Сатыбалды.

Она признана виновной в похищении человека, вымогательстве и самоуправстве. Ее водитель и помощник — Мади Батыршаев — признан виновным в похищении, ему назначили девять лет колонии.

Суд также взыскал с Гульмиры Сатыбалды в пользу потерпевшего материальный ущерб в размере 2,6 млрд тенге и 10 млн тенге в счет компенсации морального вреда. С Мади Батыршаева взыскали 2 млн тенге. Оба вину не признали. Гособвинение просило назначить им 13 и 10 лет соответственно.

Суд установил, что в 2019 году Гульмира Сатыбалды обвинила своего родственника и бизнес-партнера Абая Жунусова в хищении 5 млрд тенге. Тот все отрицал, после чего Сатыбалды обратилась к Мади Батыршаеву. Вместе они отвезли молодого человека к нему домой, забрали телефон и паспорт. Жунусова удерживали без связи 165 дней. За это время он и его родственники переписали на доверенных лиц Сатыбалды несколько компаний и квартир в Астане и Алматы, офисное помещение, автомобиль.

Это третий приговор Гульмиры Сатыбалды — бывшей жены племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды (они развелись в 2002 году). В мае 2023 год суд назначил ей семь лет лишения свободы по обвинению в самоуправстве и похищении человека. В июне того же года ее приговорили к восьми годам колонии за растрату чужого имущества.

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