В России с 1 декабря хотят запустить пилотный проект по сдаче биометрики иностранцами для въезда в страну

- Азия и мир, общество
- 15:21, 30 августа 2024
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CentralAsia (CA) - Минцифры России предложило с 1 декабря запустить пилотный проект по сдаче биометрических данных иностранцами и лицами без гражданства для въезда в Россию, пишет РИА Новости.
Они должны будут сдавать изображение лица и отпечатки пальцев при пересечении границы в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также в автомобильном пункте пропуска Маштаково.
Все иностранцы для безвизового въезда буду заранее сдавать биометрию через специальное приложение.
Для посещения в визовом режиме по-прежнему надо будет подавать документы, порядок останется прежним.
Изменения не коснутся граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов.
Эксперимент пройдет в два этапа. Если его признают успешным, эти правила станут постоянными.