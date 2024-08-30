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В России с 1 декабря хотят запустить пилотный проект по сдаче биометрики иностранцами для въезда в страну
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Минцифры России предложило с 1 декабря запустить пилотный проект по сдаче биометрических данных иностранцами и лицами без гражданства для въезда в Россию, пишет РИА Новости.

Они должны будут сдавать изображение лица и отпечатки пальцев при пересечении границы в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также в автомобильном пункте пропуска Маштаково.

Все иностранцы для безвизового въезда буду заранее сдавать биометрию через специальное приложение.

Для посещения в визовом режиме по-прежнему надо будет подавать документы, порядок останется прежним.

Изменения не коснутся граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов.

Эксперимент пройдет в два этапа. Если его признают успешным, эти правила станут постоянными.

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