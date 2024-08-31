экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Болор-Эрдэнэ выиграл «серебро» Паралимпиады по тхэквондо

CentralAsia (MNG) -  Монгольский тхэквондист БОЛОР-ЭРДЭНЭ Ганбат (-63 кг) завоевал серебряную медаль Паралимпиады в Париже.

Представитель Монголии по паратхэквондо Болор-Эрдэнэ Ганбат по итогам выступлений 30 августа стал вице-чемпионом Паралимпийских игр в Париже.

В полуфинале Болор-Эрдэнэ Ганбат обыграл итальянского спортсмена Боссоло Антонино — 6:4.

В финальном поединке игра окончилась ничьёй со счётом 7:7. Но монгольский спортсмен проиграл в дополнительном поединке турецкому спортсмену Махмуду Бозтеке.

Болор-Эрдэнэ принес вторую медаль Паралимпиады в копилку сборной Монголии. Первую золотую медаль завоевала паратхэквондистка Сурэнжав Уламбаяр.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com