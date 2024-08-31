Болор-Эрдэнэ выиграл «серебро» Паралимпиады по тхэквондо

CentralAsia (MNG) - Монгольский тхэквондист БОЛОР-ЭРДЭНЭ Ганбат (-63 кг) завоевал серебряную медаль Паралимпиады в Париже.

Представитель Монголии по паратхэквондо Болор-Эрдэнэ Ганбат по итогам выступлений 30 августа стал вице-чемпионом Паралимпийских игр в Париже.

В полуфинале Болор-Эрдэнэ Ганбат обыграл итальянского спортсмена Боссоло Антонино — 6:4.

В финальном поединке игра окончилась ничьёй со счётом 7:7. Но монгольский спортсмен проиграл в дополнительном поединке турецкому спортсмену Махмуду Бозтеке.

Болор-Эрдэнэ принес вторую медаль Паралимпиады в копилку сборной Монголии. Первую золотую медаль завоевала паратхэквондистка Сурэнжав Уламбаяр.

источник: middleasiannews.com

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