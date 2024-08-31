Зеленский уволил командующего ВС ВСУ после крушения F-16

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, пишет DW.

Причина увольнения в документе не указана. Однако в вечернем видеообращении Зеленский, комментируя увольнение Олещука, отметил необходимость усиливаться на командном уровне и беречь людей, беречь личный состав, беречь всех воинов.

Временно исполняющим обязанности командующего украинскими ВВС назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, который прежде возглавлял воздушное командование «Центр».

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что один из истребителей F-16, предоставленных Украине западными союзниками, разбился. Это подтвердил Генштаб ВСУ. Инцидент произошел во время отражения массированного ракетного удара РФ 26 августа. В результате крушения самолета погиб летчик Алексей Месь с позывным «Мунфиш».

Высказывалась версия, что причиной катастрофы стала ошибка летчика. Однако депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что, по данным ее источников, F-16 был сбит дружественным огнем из установки Patriot, и обвинила Воздушные силы ВСУ в замалчивании происшествия. Олещук ответил, что детали крушения выясняются и сослался на секретность в условиях войны.