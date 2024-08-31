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Верховный суд Бразилии постановил заблокировать соцсеть X (Twitter) в Бразилии

CentralAsia (CA) -  Верховный суд Бразилии постановил заблокировать в стране соцсеть X после того, как компания отказалась назначить юридического представителя в государстве.

17 августа корпорация закрыла свой офис в Бразилии, заявив, что ее бывшему юридическому представителю угрожали арестом.

X в течение нескольких месяцев конфликтовала с Верховным судом Бразилии, отказываясь выполнять судебные приказы об удалении аккаунтов, которые призывают к государственному перевороту или подрывают демократию.

Федеральный верховный суд Бразилии также обязал компанию X выплатить штрафы в размере около $3,2 млн за несоблюдение требований.

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