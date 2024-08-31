Столтенберг о вторжении ВСУ в Курскую область: Право Украины на самооборону не заканчивается на границе

Йенс Столтенберг

CentralAsia (CA) - Вторжение Украины в российскую Курскую область является законным и подпадает под право Киева на самооборону, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Би-би-си.

Это первый комментарий Столтенберга по поводу наступления ВСУ в Курской области.

«Украина имеет право на самооборону. И, согласно международному праву, это право не заканчивается на границе», - сказал Столтенберг.

Он добавил, что руководство НАТО не было заранее проинформировано о планах Украины и не играло в них никакой роли. Ранее об этом говорили и другие западные политики.

Глава НАТО при этом считает, что Украина подвергается риску из-за наступления ВСУ на территории России, но, по его словам, Киев сам должен решать, как вести свою военную кампанию.

«Президент Зеленский ясно дал понять, что операция направлена на создание буферной зоны для предотвращения дальнейших российских атак через границу, — сказал Столтенберг. — Как и все военные операции, это сопряжено с рисками. Но это решение Украины, как защищать себя».

Киев начал крупное трансграничное вторжение в Курскую область 6 августа, в то время как российские войска продолжают продвигаться к стратегически важному городу Покровск в Донецкой области.