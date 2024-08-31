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Украина получит 28 гусеничных машин Viking от Нидерландов

CentralAsia (CA) -  Нидерланды передадут Украине 28 гусеничных машин Viking Bandvagn S10, сообщил нидерландский министр обороны Рубен Брекельманс, добавив, что Украина «отчаянно нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором», пишет Би-би-си.

«Нидерланды поставляют 28 гусеничных машин Viking. Корпус морской пехоты подготовил для этого украинских военных. Наша поддержка Украины продолжает сдерживать Россию», - сообщил Брекельманс.

  • Viking Bandvagn S10 — это бронированные амфибийные вездеходы, состоящие из двух соединенных друг с другом частей. Они весят около 11 тонн и могут передвигаться по воде со скоростью пешехода.
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