Украина получит 28 гусеничных машин Viking от Нидерландов

CentralAsia (CA) - Нидерланды передадут Украине 28 гусеничных машин Viking Bandvagn S10, сообщил нидерландский министр обороны Рубен Брекельманс, добавив, что Украина «отчаянно нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором», пишет Би-би-си.

«Нидерланды поставляют 28 гусеничных машин Viking. Корпус морской пехоты подготовил для этого украинских военных. Наша поддержка Украины продолжает сдерживать Россию», - сообщил Брекельманс.

Viking Bandvagn S10 — это бронированные амфибийные вездеходы, состоящие из двух соединенных друг с другом частей. Они весят около 11 тонн и могут передвигаться по воде со скоростью пешехода.