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Ариунзаяа стала чемпионкой мира среди юниоров по дзюдо

CentralAsia (MNG) -  В третий день чемпионата мира по дзюдо среди юниоров сборная Монголии завоевала свою четвертую медаль.

Монгольская дзюдоистка АРИУНЗАЯА Тэрбиш, выступающая в весовой категории до 57 кг, завоевала золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров в Перу.

Она победила спортсменок из Канады и Японии и вышла в четвертьфинал, а в четвертьфинале победила свою соотечественницу ЦЭНБАЗАР Машбат и вышла в полуфинал.

В полуфинале она победила Абдаллу Тальяну из Франции, и в финале Ариунзаяа одолела свою соперницу Агати-Алуаш Манон, выступающую из Франции.

Чемпионат мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет стартовал в столице Перу, городе Лима, 28 августа и продлится в течение трех дней.

источник: middleasiannews.com

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