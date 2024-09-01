Ариунзаяа стала чемпионкой мира среди юниоров по дзюдо

CentralAsia (MNG) - В третий день чемпионата мира по дзюдо среди юниоров сборная Монголии завоевала свою четвертую медаль.

Монгольская дзюдоистка АРИУНЗАЯА Тэрбиш, выступающая в весовой категории до 57 кг, завоевала золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров в Перу.

Она победила спортсменок из Канады и Японии и вышла в четвертьфинал, а в четвертьфинале победила свою соотечественницу ЦЭНБАЗАР Машбат и вышла в полуфинал.

В полуфинале она победила Абдаллу Тальяну из Франции, и в финале Ариунзаяа одолела свою соперницу Агати-Алуаш Манон, выступающую из Франции.

Чемпионат мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет стартовал в столице Перу, городе Лима, 28 августа и продлится в течение трех дней.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения