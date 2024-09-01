Дуров на допросе в Париже признался в связях с французскими спецслужбами, - СМИ

CentralAsia (CA) - Владелец Telegram Павел Дуров на допросе в Париже заявил, что общался с представителями Главного управления внутренней безопасности МВД Франции (контрразведка, DGSI), пишет Liberation со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Дуров якобы рассказал, что открыл официальный канал связи с французской контрразведкой в рамках борьбы с терроризмом. Речь идет, в частности, о некоей «горячей линии» и специальном адресе электронной почты. Обмен информацией по этому «каналу связи» позволил предотвратить несколько терактов.

На допросе Дуров сообщил о том, что агенты DGSI приезжали на встречу к основателю Telegram в Дубай. Когда это происходило и сколько было таких встреч, не уточняется.

После задержания Дуров выразил готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами и передал им свой телефон с кодом доступа к нему.

Представители французского следствия и Павла Дурова не прокомментировали данную публикацию.