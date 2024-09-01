В России на Камчатке разбился вертолет Ми-8, погибли все 22 человека на борту
- Азия и мир, происшествия
- 14:26, 01 сентября 2024
- Просмотров:
CentralAsia (CA) - В результате крушения Ми-8 на Камчатке погибли все пассажиры и члены экипажа, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Ранее сообщалось, что на борту находились 22 человека.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал с радаров сразу после взлета с площадки в районе вулкана Вачкажец утром 31 августа.
По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров. Среди пассажиров были финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с женой.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.