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В России на Камчатке разбился вертолет Ми-8, погибли все 22 человека на борту

CentralAsia (CA) -  В результате крушения Ми-8 на Камчатке погибли все пассажиры и члены экипажа, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Ранее сообщалось, что на борту находились 22 человека.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал с радаров сразу после взлета с площадки в районе вулкана Вачкажец утром 31 августа.

По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров. Среди пассажиров были финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с женой.

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