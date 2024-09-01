В Казахстане реконструируют ирригационную систему «Кызылкум-1»

CentralAsia (KZ) - В Шардаринском районе Туркестанской области проходит реконструкция ирригационной и дренажной системы «Кызылкум-1», которая направляет поливную воду на посевные площади и поддерживает необходимый уровень подземных вод, пишет Минводресурсов Казахстана.

На сегодня по проекту завершен ремонт 165 км каналов, 155 км коллекторов и 706 гидротехнических сооружений. В результате повысилась эффективность ряда каналов: коэффициент полезного действия вырос с 60% до 90%.

Завершить проект планируется в 2025 году. По итогам его реализации ожидается улучшение подачи воды на 12,5 тысячах гектаров посевных площадей, снижение потерь воды на 45 млн кубометров в год и создание 2400 постоянных рабочих мест.

«На сегодня строительно-монтажные работы завершены на половину. Сейчас в Туркестанской области реализуется целый ряд крупных проектов. При поддержке Министерства водных ресурсов и ирригации строится водохранилище «Байдибек-ата», способное собирать 68 млн кубометров воды, а также канал «Саркырама» протяженностью 21,7 км», – отметил директор филиала Казыбек Бедебаев.

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