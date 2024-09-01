В Пекине достроили основную конструкцию крупнейшего в Азии подземного транспортного узла

CentralAsia (CA) - В Пекине завершилось строительство основной конструкции станции субцентра Пекина, расположенной в городском районе Тунчжоу, сообщает «Синьхуа».

После ввода в эксплуатацию она станет, как ожидается, крупнейшим в Азии подземным транспортным узлом.

Разработанная с учетом особенностей подземного транспорта, система эффективно снизит нагрузку крупных транспортных узлов на региональное наземное движение и городскую застройку.

На первом этаже станции - «городская гостиная», в которой будет находиться офисное и коммерческое пространство, а также отели и жилые помещения общей площадью более 1,3 млн кв. м.

По проекту, солнечный свет будет освещать подземную зону, которая объединит две междугородние железные дороги, национальную ж/д магистраль, пять линий городского рельсового транспорта, пригородную железную дорогу и 15 автобусных линий.

По словам застройщика проекта, конструкция крыши повышает теплоизоляцию, устойчивость и долговечность, а также включает в себя энергосберегающие технологии, которые позволяют сократить потребление электроэнергии на охлаждение на сумму, эквивалентную энергии, потребляемой примерно 3 200 бытовыми кондиционерами летом.

Ожидается, что к концу 2025 года станция будет соответствовать условиям, пригодным для ввода в эксплуатацию