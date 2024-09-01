Армения заморозила свое участие во всех органах ОДКБ
- Азия и мир, политика
- 21:38, 01 сентября 2024
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CentralAsia (CA) - Замораживание участия - это на данный момент достаточное решение, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, не исключив «необходимости принимать другое решение в следующий момент», пишет DW. Даты возможного полного выхода Армении из ОДКБ он не назвал.
В июне США и Армения объявили о стратегическом партнерстве, после чего Вашингтон предложил Еревану расширить сотрудничество в военной сфере.
В Организацию Договора о коллективной безопасности формально входят шесть государств - это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.
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