Армения заморозила свое участие во всех органах ОДКБ

CentralAsia (CA) - Замораживание участия - это на данный момент достаточное решение, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, не исключив «необходимости принимать другое решение в следующий момент», пишет DW. Даты возможного полного выхода Армении из ОДКБ он не назвал.

В июне США и Армения объявили о стратегическом партнерстве, после чего Вашингтон предложил Еревану расширить сотрудничество в военной сфере.

В Организацию Договора о коллективной безопасности формально входят шесть государств - это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.