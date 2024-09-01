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Армения заморозила свое участие во всех органах ОДКБ

CentralAsia (CA) -  Замораживание участия - это на данный момент достаточное решение, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, не исключив «необходимости принимать другое решение в следующий момент», пишет DW. Даты возможного полного выхода Армении из ОДКБ он не назвал.

В июне США и Армения объявили о стратегическом партнерстве, после чего Вашингтон предложил Еревану расширить сотрудничество в военной сфере.

В Организацию Договора о коллективной безопасности формально входят шесть государств - это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

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