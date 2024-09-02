Баттулга завоевал серебряную медаль в толкании ядра на Паралимпиаде в Париже

CentralAsia (MNG) - Монгольский спортсмен БАТТУЛГА Цэгмид завоевал серебряную медаль в толкании ядра в классе F40 на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Спортсмен показал результат 11,09 м. Победу одержал Мигель Монтейру (11,21) из Португалии, бронзовым призером стал Тнайаш Гаррах (11,03) из Ирака.

Ранее на Играх‑2024 монгольские тхэквондисты Сурэнжав Уламбаяр и Болор-Эрдэнэ Ганбат завоевали золотую и серебряную медали.

Таким образом, Монголия занимает 22-е место на Играх-2024 с одной золотой и двумя серебряными медалями, опережая Индию, Данию, Азербайджан и Чехию.

источник: middleasiannews.com

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