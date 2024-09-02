Монгольские юниоры-дзюдоисты заняли 3-е место на чемпионате Азии

CentralAsia (MNG) - Монгольские юниоры-дзюдоисты завоевали шесть медалей на чемпионате Азии

Монгольские спортсмены завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали на юношеском чемпионате Азии по дзюдо и заняли 3-е место в командном зачете.

Чемпионат Азии среди юниоров по дзюдо прошел в Мунгёне, Южная Корея. В соревнованиях приняли участие 165 спортсменов из 17 стран Азии, и юношеская сборная Монголии завоевала шесть медалей.

Завоевав 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, команда заняла третье место после сборных Узбекистана и Южной Кореи.

Золотая медаль. АРИУНЦЭЦЭГ Сух. -48 кг среди девочек;

Сух. -48 кг среди девочек; Золотая медаль. БУЯН-ӨЛЗИЙ Эрдэнэбат. -70 кг среди девочек;

Эрдэнэбат. -70 кг среди девочек; Серебрная медаль. ХУСЛЭН Одгэрэл. -73 кг жин среди юношей;

Одгэрэл. -73 кг жин среди юношей; Бронзовая медаль. ДОРЖСУРЭН Гонгор. -50 кг среди юношей;

Гонгор. -50 кг среди юношей; Бронзовая медаль. АРИУНБОЛД Насанхуу. -66 кг среди юношей;

Насанхуу. -66 кг среди юношей; Бронзовая медаль. АРИУНТУНГАЛАГ Хөхөөсурэн. -63 кг среди девочек.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения