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Монгольские юниоры-дзюдоисты заняли 3-е место на чемпионате Азии

CentralAsia (MNG) -  Монгольские юниоры-дзюдоисты завоевали шесть медалей на чемпионате Азии

Монгольские спортсмены завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали на юношеском чемпионате Азии по дзюдо и заняли 3-е место в командном зачете.

Чемпионат Азии среди юниоров по дзюдо прошел в Мунгёне, Южная Корея. В соревнованиях приняли участие 165 спортсменов из 17 стран Азии, и юношеская сборная Монголии завоевала шесть медалей.

Завоевав 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, команда заняла третье место после сборных Узбекистана и Южной Кореи.

  • Золотая медаль. АРИУНЦЭЦЭГ Сух. -48 кг среди девочек;
  • Золотая медаль. БУЯН-ӨЛЗИЙ Эрдэнэбат. -70 кг среди девочек;
  • Серебрная медаль. ХУСЛЭН Одгэрэл. -73 кг жин среди юношей;
  • Бронзовая медаль. ДОРЖСУРЭН Гонгор. -50 кг среди юношей;
  • Бронзовая медаль. АРИУНБОЛД Насанхуу. -66 кг среди юношей;
  • Бронзовая медаль. АРИУНТУНГАЛАГ Хөхөөсурэн. -63 кг среди девочек.

источник: middleasiannews.com

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