Монгольские юниоры-дзюдоисты заняли 3-е место на чемпионате Азии
CentralAsia (MNG) - Монгольские юниоры-дзюдоисты завоевали шесть медалей на чемпионате Азии
Монгольские спортсмены завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали на юношеском чемпионате Азии по дзюдо и заняли 3-е место в командном зачете.
Чемпионат Азии среди юниоров по дзюдо прошел в Мунгёне, Южная Корея. В соревнованиях приняли участие 165 спортсменов из 17 стран Азии, и юношеская сборная Монголии завоевала шесть медалей.
Завоевав 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, команда заняла третье место после сборных Узбекистана и Южной Кореи.
- Золотая медаль. АРИУНЦЭЦЭГ Сух. -48 кг среди девочек;
- Золотая медаль. БУЯН-ӨЛЗИЙ Эрдэнэбат. -70 кг среди девочек;
- Серебрная медаль. ХУСЛЭН Одгэрэл. -73 кг жин среди юношей;
- Бронзовая медаль. ДОРЖСУРЭН Гонгор. -50 кг среди юношей;
- Бронзовая медаль. АРИУНБОЛД Насанхуу. -66 кг среди юношей;
- Бронзовая медаль. АРИУНТУНГАЛАГ Хөхөөсурэн. -63 кг среди девочек.
источник: middleasiannews.com
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