Монголия будет сотрудничать с США в развитии цифровой экономики

CentralAsia (MNG) - 30 августа 2024 года Министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии Баатархуу Цэнд принял посла США в Улан-Баторе Ричарда Буангана. Об этом сообщили в цифровом ведомстве.

«Правительство уделяет особое внимание развитию цифровой экономики и научно-технологических парков, продвижению компаний информационных технологий в регионе и мире, продаже их продуктов и услуг. В дальнейшем мы работаем над продолжением диалога с США и выводом сотрудничества на новый уровень», — сказал министр в начале встречи.

«Кроме того, мы продолжим сотрудничество в сфере внедрения платежных систем, обучения опыту и расширения возможностей человеческих ресурсов в области кибербезопасности, а также будем перенимать опыт США, ведущего стартап-бизнеса. У нас также есть цель и желание создать в Монголии модельный парк, опирающийся на благоприятную правовую и экономическую экосистему в области науки и информационных технологий, и стать центром, соединяющим азиатский континент».

В пятницу Баатархуу встретился с представителями частного сектора этого сектора и представил некоторые предложения этой встречи послу США в Монголии. В частности, в нашей стране запрещена продажа необходимых чипов в то время, когда искусственный интеллект развивается семимильными шагами, поэтому министр попросил изучить и решить эту проблему.

«Я хотел бы поблагодарить правительство Монголии за активизацию цифрового перехода во всех секторах и уделение особого внимания этой сфере. Развитие цифровой экономики и предотвращение связанной с этим кибербезопасности являются приоритетами для правительств обеих стран, поэтому очень приятно поддерживать Монголию, делиться опытом и сотрудничать. Со стороны США мы будем укреплять потенциал специалистов по кибербезопасности Монголии, организовывать совместное обучение в области дистанционного зондирования, более тесно сотрудничать в области парков информационных технологий и космических исследований», — сказал посол в ответ.

источник: middleasiannews.com

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