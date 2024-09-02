Центры ПМСП обеспечены портативными рентгеновскими аппаратами с ИИ произведенными в США

CentralAsia (MNG) - Центры первичной медико-санитарной помощи (Өрхийн эмнэлэг) оснащены переносными рентгеновскими аппаратами с искусственным интеллектом произведенными в Соединенных Штатах
Министр здравоохранения Мөнхсайхан Тогтмол передал пяти Центрам первичной МСП портативный рентгеновский аппарат высокого разрешения MinXray на основе искусственного интеллекта.
Каждое из этих устройств стоимостью 197,7 миллиона тугриков (примерно $60 тыс.) будет проводить тесты на раннее выявление ВИЧ и туберкулеза. Кроме того, устройство постепенно будет поставляться во все центры первичной медико-санитарной помощи. Внедрение устройства во всех центрах первичной медико-санитарной помощи страны позволит значительно сократить распространение заболеваний, задержки в диагностике, задержки и расходы при оказании медицинской помощи.
Оборудование и портативные устройства американской компании MinXray широко используются в службах здравоохранения нашей страны и характеризуются тем, что основаны на искусственном интеллекте.
Переносное рентгеновское оборудование MinXray обеспечивает лучшую цифровую рентгенографию в портативных и высокоэффективных формах. Идеально подходит для ветеринарного использования и полевых работ, MinXray обладает большей мощностью при меньшем весе.
источник: middleasiannews.com