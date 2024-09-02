3-ти классники из 100 школ будут изучать английский язык по программе Pearson

CentralAsia (MNG) - С Нового учёбного года 3-ти классники из 100 школ будут изучать английский язык по программе Pearson

С нового учебного года во многих школах Монголии основным иностранным языком станет английский. В новом учебном году программу Pearson English запустят в тестовом режиме в 100 школах очно и онлайн.

Монголия планирует обучать учителей английского как иностранного в зарубежных школах — прежде всего в магистратуре на Филиппинах. Также при содействии США в Улан-Баторе будет открыт центр английского языка, пообещал во время своего визита в Улан-Батор госсекретарь США Энтони Блинкен.

Парламент Монголии принял закон, по которому английский стал основным иностранным языком во всех школах, в 2023 году.

Pearson (Edexcel) — международная организация, существует в нынешнем виде с 2003 года, как результат слияния Pearson (издательства и разработчика учебной литературы и материалов) и Edexcel (одного из крупнейших экзаменационных центров Великобритании). Компания Pearson проводит квалификационные экзамены и выдает международно-признанные сертификаты (подтверждает квалификации) в различных областях образования, включая школьное. Pearson адаптирует/разрабатывает учебные программы для английских и международных школ по всему миру (на основе программы британского образования). Школы более чем в 80 странах мира работают по программе Pearson Edexcel.

источник: middleasiannews.com

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