Председатель Daewoo E&C призывает к расширению сотрудничества между Кореей и Монголией

CentralAsia (MNG) - Председатель правления Daewoo Engineering & Construction Чон Вон Чжу, который также является председателем правления Herald Corp., выразил надежду на то, что правительство Южной Кореи присоединится к укреплению сотрудничества с Монголией.

«В последнем успехе Daewoo в заявке на строительство атомной электростанции в Чешской Республике президент Южной Кореи и министр торговли неоднократно принимали активное участие», — сказал Чон во время специального сетевого мероприятия, состоявшегося в Улан-Баторе, Монголия, 26 августа.

«Я хотел бы выразить признательность корейскому правительству (за его поддержку). Я надеюсь снова сотрудничать с правительством Монголии, чтобы совместно развивать добавленную стоимость ресурсов страны», — добавил он.

Мероприятие по налаживанию связей, проведенное за день до Корейско-монгольского Форума Видения, собрало более 150 участников, включая политических, академических и деловых деятелей, заинтересованных в расширении обмена между Кореей и Монголией.

«Поскольку доход на душу населения в Монголии превышает 5000 долларов США, а средняя продолжительность жизни превышает 70 лет, спрос на здравоохранение среди местных монголов стремительно растет», — сказал Чхве Джин Вон, посол Южной Кореи в Монголии. «Хотя объем торговли между двумя странами пока незначителен, активные обмены между Южной Кореей и Монголией являются многообещающими», — добавил он.

Разделяя это мнение, Уурийнтуяа Домбон выразила желание расширить возможности сотрудничества с Кореей: «Мы надеемся реализовать крупные проекты с Южной Кореей не только в секторе минеральных ресурсов, таких как медь, но и в таких областях, как здравоохранение и образование, чтобы добиться гораздо больших результатов».

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения