В следующем году ВВП на душу населения может достичь $7500 , — премьер-министр

CentralAsia (MNG) - Первое заседание Совета по экономической политике при премьер-министре состоялось 31 августа.

14 августа текущего года порядок работы и состав совета были утверждены постановлением правительства №34. Заседание совета было организовано в связи с совместной программой действий правительства на 2024–2028 годы, исполнением бюджета на 2023 год, поправками в бюджет на 2024 год, обсужденными и одобренными парламентом, а также проектом бюджета на 2025 год, подготовленным правительством и представленным парламенту.

Открывая заседание, выступил премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай. Он сообщил, что валовой внутренний продукт Монголии в 2021 году составлял 36 трлн тугриков, а сейчас он увеличился до 75 трлн тугриков. В следующем году, увеличив его до 95 триллионов, можно довести ВВП на душу населения до 7500 долларов США. Он выразил, что направит деятельность Совета экономической политики на доведение этого показателя до 10 тысяч долларов США в короткий период времени.

Министр финансов Жавхлан Болд подчеркнул, что вся бюджетная политика на 2025 год направлена ​​на запуск крупных проектов развития, сокращение государственного участия и поддержку частного сектора.

Члены парламента, некоторые члены правительства, представители экономики, финансов, делового сектора Монголии, правительства, частного сектора, ученые и исследователи, входящие в состав Совета экономической политики, выразили свое мнение по проекту бюджета на 2025 год в ходе заседания.

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