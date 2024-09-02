МИД Украины призвал от Монголии арестовать Путина

CentralAsia (MNG) - МИД Украины призвал власти Монголии исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) и арестовать Владимира Путина, собравшегося посетить эту страну с визитом 3 сентября.

В заявлении МИД украинская сторона указывает, что Путин — военный преступник и выражает надежду, что правительство Монголии, которое ратифицировало Римский статут, «осознает этот факт».

«Перемещение украинских детей является лишь одним из многочисленных преступлений, за которые Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием. Эти лица виновны в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, ограблениях, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде», — говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство призвало выполнить обязательный международный ордер на арест и передать Путина в суд в Гааге.

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