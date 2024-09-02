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Партия Алиева получает 68 из 125 мест в парламенте Азербайджана

CentralAsia (CA) -  Правящая партия «Ени Азербайджан» лидирует на внеочередных выборах в Милли меджлис. Партия президента Ильхама Алиева, по предварительным данным, получит 68 из 125 мест в однопалатном парламенте.

Центральная избирательная комиссия Азербайджана озвучила результаты обработки протоколов с 91% участков. Список победителей приводит «Азертадж».

Явка составила 37,27%. В Азербайджане нет порога явки для признания выборов состоявшимися.

Депутаты «Ени Азербайджан» в июне попросили президента Ильхама Алиева провести досрочные выборы в парламент. Они изначально планировались на ноябрь. Депутаты объяснили предложение тем, что в ноябре в Баку состоится конференция сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29). Впервые выборы состоялись на территории, которую ранее контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика.

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